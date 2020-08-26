Алексиевич рассказала о допросе в белорусском СК 

Лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич рассказала о допросе в Следственного комитете (СК) страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Она отказалась давать показания и покинула здание СК, подписку о неразглашении член Координационного совета также давать отказалась. Писательница подчеркнула, что не считает деятельность совета незаконной.

Ранее сообщалось, что Алексиевич была вызвала в СК в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.