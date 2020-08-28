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Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 9 6 минут назад
Протесты в Белоруссии: К РФ обратились с просьбой
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и другие страны "не вмешиваться" в происходящее в Белоруссии.

"Мы уважаем территориальную целостность Белоруссии. Белоруссия — суверенное и независимое государство. И никто — включая Россию — не должен вмешиваться в происходящее там", — заявил генсек в интервью изданию Bild.

Он призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко обеспечить народ страны возможностью "определить будущее" государства. "В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим не должен использовать это как предлог для подавления мирных протестов. Это неприемлемо", — добавил он.

"Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства — Белоруссии", — заявил генсек в интервью агентству Рейтер, отметив, что НАТО следует этим принципам.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
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В мире , СНГ , Йенс Столтенберг , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД , НАТО , Reuters
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