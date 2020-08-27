В НАТО предостерегли Россию

"Белоруссия — суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", — сказал Столтенберг.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для "оказания помощи" Белоруссии, но не будет его задействовать, "пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.