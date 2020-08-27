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Судьба Белоруссии. Главное

Генсек НАТО предостерег Россию от вмешательства в белорусские события 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
В НАТО предостерегли Россию
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна, включая Россию, не должна вмешиваться в противостояние действующих властей и оппозиции в Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

"Белоруссия — суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", — сказал Столтенберг.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для "оказания помощи" Белоруссии, но не будет его задействовать, "пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ".
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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В мире , СНГ , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , МВД , НАТО , Интерфакс
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