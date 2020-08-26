Убийственное трио: кто свергнет Зеленского

"Бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики, а теперь подбирается к Движению ветеранов. Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции, а в Украине опять появится своя "Директория" (правительство Украинской народной республики в годы Гражданской войны — ред.)", — написал Небоженко в Facebook.