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Убийственное трио: какой политический союз может свергнуть Зеленского 

РИА Новости Крым 24 минуты назад
Убийственное трио: кто свергнет Зеленского
Фото: Reuters
Украинский политический эксперт Виктор Небоженко назвал сценарий, при котором президент Владимир Зеленский может не досидеть до конца своего президентского срока.
По мнению политолога, сценарий свержения действующей власти на Украине может быть реализован, если общий язык друг с другом найдут экс-президент Петр Порошенко, лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук и глава МВД Арсен Аваков.

"Бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики, а теперь подбирается к Движению ветеранов. Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. Более того, если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции, а в Украине опять появится своя "Директория" (правительство Украинской народной республики в годы Гражданской войны — ред.)", — написал Небоженко в Facebook.

Сам Владимир Зеленский, по словам эксперта, "не любит ни политику, ни реформы", поскольку это "тяжелая и неблагодарная работа".

"Зато ему (Зеленскому — ред.) хорошо удаются массовые шоу и хеппенинги. Пока ему нечем похвастаться — остается только мечтать", — отметил политолог.

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В мире , Украина , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД
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