Эрдоган заявил о готовности Турции к войне

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Эрдоган заявил о готовности Турции действовать военным путем в Средиземном море 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова всеми возможными путями, в том числе военным, защищать свои интересы в Средиземном, Эгейском и Черном морях. Трансляция его выступления в провинции Муш велась на странице в Twitter турецкого лидера.
По его словам, Турция получит то, что ей причитается в этих регионах.

"Мы приглашаем наших партнеров отойти от ошибочных шагов, которые их погубят. Турция — не та страна, терпение, возможности и решимость которой можно испытывать бесконечно", — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что те, кто выступит против турецкого государства, заплатят высокую цену.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа.
Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку "открытием исторического масштаба" и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.
Газета.Ru: последние новости
Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на президентские выборы Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на президентские выборы Тихановская заявила, что пока рано для переговоров с Россией Тихановская заявила, что пока рано для переговоров с Россией Тихановская заявила о недопустимости влияния на решения белорусов из-за рубежа Тихановская заявила о недопустимости влияния на решения белорусов из-за рубежа
Комментарии 68
В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Эрдоган заявил о готовности Турции к войне
01:07
Эрдоган заявил о готовности Турции к войне
В мире
Названа причина крушения Boeing в Сочи
00:41
Названа причина крушения Boeing в Сочи
Происшествия
Экс-полковника Захарченко признали склонным к побегу
01:35
Экс-полковника Захарченко признали склонным к побегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение