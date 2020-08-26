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«Скоро будем»: анонсирован военный захват Москвы 

Мария Иванова 11 минут назад
«Скоро будем»: анонсирован военный захват Москвы
Фото: РИА Новости
Переехавший на Украину журналист Аркадий Бабченко заявил, что экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов должен возглавить дивизию «Абрамсов», которая пойдет на Москву. Фото Турчинова Бабченко опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кажется, я нашёл себе командира дивизии «Абрамсов» Заждалась, поди уж, Москва? Ну, жди, жди. Скоро будем», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Турчинов ранее заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от украинских властей в 2014 году, есть возможность реализовать наступление на Крым. Турчинов заявил, что готов помочь в этом Зеленскому.
Как сообщал «Рамблер», несколько лет назад Бабенко пообещал «обязательно вернуться в Москву», но только на американском танке «Абрамс».

«На первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО буду торчать я», — заявлял журналист.

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В мире , Армия , Конфликты , Александр Турчинов , Владимир Зеленский , Аркадий Бабченко , НАТО , Москва
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