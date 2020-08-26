«Скоро будем»: анонсирован военный захват Москвы 

«Кажется, я нашёл себе командира дивизии «Абрамсов» Заждалась, поди уж, Москва? Ну, жди, жди. Скоро будем», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Турчинов ранее заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского , в отличие от украинских властей в 2014 году, есть возможность реализовать наступление на Крым. Турчинов заявил, что готов помочь в этом Зеленскому.

Как сообщал «Рамблер», несколько лет назад Бабенко пообещал «обязательно вернуться в Москву», но только на американском танке «Абрамс».