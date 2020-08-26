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Судьба Белоруссии. Главное

В СМИ раскрыли причину провала «бездарной операции» Польши по смещению Лукашенко 

Аргументы Недели 7 минут назад
Провал операции Польши в Белоруссии объяснили
Фото: Reuters
За выступлениями белорусской оппозиции, вспыхнувшими после выборов 9 августа, стоит Польша, «бездарная операция» ее спецслужб по смещению президента Александра Лукашенко провалилась. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет «Военное обозрение», Варшава потерпела неудачу в Белоруссии, так как выбрала для «Майдана» неподходящее время. Соединенные Штаты и Европейский союз в настоящий момент заняты внутренними делами, поэтому не оказали поддержку Польше, отмечается в процитированной публикации.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Военное обозрение , Польша
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