Провал операции Польши в Белоруссии объяснили

За выступлениями белорусской оппозиции, вспыхнувшими после выборов 9 августа, стоит Польша, «бездарная операция» ее спецслужб по смещению президента Александра Лукашенко провалилась. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет «Военное обозрение», Варшава потерпела неудачу в Белоруссии, так как выбрала для «Майдана» неподходящее время. Соединенные Штаты и Европейский союз в настоящий момент заняты внутренними делами, поэтому не оказали поддержку Польше, отмечается в процитированной публикации.