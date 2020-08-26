Возвращение в 17 век: почему РФ нельзя терять Белоруссию 

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич заявил, что потеря Белоруссии может обойтись Москве еще дороже, чем разрыв с Украиной . В интервью «Свободной прессе» он призвал российские власти рефинансировать белорусский долг, чтобы сохранить Минск «в орбите российских интересов».

По мнению Бунича, российским властям стоит согласиться на просьбу Лукашенко, чтобы к власти в Белоруссии не пришли прозападные силы.

«Это [победа прозападных сил — прим.ред.] будет наш полный геополитический кра, в XVII век, когда Россия ограничивалась Московским княжеством», — заявил он.

Бунич не стал называть Лукашенко «отыгранной» фигурой: по его мнению, на выборах он все же набрал около 60 процентов голосов. В то же время он считает, что Россия может влиять на события в Белоруссии не только финансовыми вливаниями, но и привлекая политтехнологов и наращивая влияние в белорусских СМИ.

«Все это необходимо делать системно, с расчетом на перспективу. И если видно, что Лукашенко находится в клинче со многими в белорусском обществе, надо готовить ему замену», — заявил он.

По его мнению, на следующих президентских выборах в стране вполне может выиграть пророссийский кандидат.