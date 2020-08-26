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Судьба Белоруссии. Главное

Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в выборы в США 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в выборы в США
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, в ходе разговора глава украинского государства подчеркнул, что Киев не вмешивается в выборы в других государствах, не будет этого и на выборах в США, передает офис Зеленского.

"Главное — чтобы в Белоруссии стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он также выразил надежду, что "свобода белорусского народа" будет реализована в ближайшее время.
Кроме того, президент отметил, что "не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс" и что любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления "имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США".
Зеленский отметил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом во время встречи в Кривом Роге.
В офисе сообщили, что Зеленский также отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.
Уточняется, что президент проинформировал государственного секретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Тридцать один день продолжается режим тишины в Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке — Европы и вашей", — добавил Зеленский.

Помпео поприветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Стивен Биган , Киев , США
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