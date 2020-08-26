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Судьба Белоруссии. Главное

Пенсионер разнес Лукашенко на провластном митинге 

Мария Иванова 1 час назад
Пенсионер из белорусского города Ганцевичи Василий Бурак выступил на провластном митинге и стал звездой соцсетей. Как сообщает «Ганцавіцкі час», Бурак вышел на сцену и раскритиковал силовиков перед сторонниками Александра Лукашенко.

«Все мы белорусы. И те, кто ходит с бело-красно-белыми флагами. И те, кто ходит с красно-зелеными. Нам нужна консолидация общества. Она не может быть укреплена силовыми методами. Это приводит людей в бешенство», — сказал 72-летний пенсионер.

Он вспомнил свою молодость и заявил, что с тех пор в Белоруссии мало что изменилось, тогда как другие страны и народы «пошли дальше».

«Большинство из вас — даже здесь — не верят, что в Ганцевичах за Лукашенко проголосовало 90 процентов. За Беларусь!» — выкрикнул Бурак и покинул сцену.

Собравшиеся освистали пенсионера, но он рассказал «Ганцавіцкі часу», что не расстроился: в такие моменты он, наоборот, старается еще больше мобилизоваться и его мозг работает еще лучше.
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
Комментарии 15
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР
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