Пенсионер из белорусского города Ганцевичи Василий Бурак выступил на провластном митинге и стал звездой соцсетей. Как сообщает «Ганцавіцкі час», Бурак вышел на сцену и раскритиковал силовиков перед сторонниками Александра Лукашенко

«Все мы белорусы. И те, кто ходит с бело-красно-белыми флагами. И те, кто ходит с красно-зелеными. Нам нужна консолидация общества. Она не может быть укреплена силовыми методами. Это приводит людей в бешенство», — сказал 72-летний пенсионер.

Он вспомнил свою молодость и заявил, что с тех пор в Белоруссии мало что изменилось, тогда как другие страны и народы «пошли дальше».

«Большинство из вас — даже здесь — не верят, что в Ганцевичах за Лукашенко проголосовало 90 процентов. За Беларусь!» — выкрикнул Бурак и покинул сцену.

Собравшиеся освистали пенсионера, но он рассказал «Ганцавіцкі часу», что не расстроился: в такие моменты он, наоборот, старается еще больше мобилизоваться и его мозг работает еще лучше.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК страны, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.