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Тихановская не увидела поддержки Лукашенко со стороны России 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Тихановская не увидела поддержки Лукашенко Россией
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не видит поддержки белорусских властей со стороны России. Об этом пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.
По ее словам, единственное «свидетельство поддержки» действующей власти — это поздравление президентом России Владимиром Путиным своего коллеги Александра Лукашенко с победой на выборах.

«Мы знаем, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, но я думаю, что он увидел потом настроения людей, он увидел все эти демонстрации, которые проходят против», — считает политик.

Ранее 26 августа Тихановская заявила, что время для переговоров с российской стороной «пока не пришло». Она считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. При этом Тихановская подчеркнула, что оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».
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В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИА Sputnik
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