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Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма 

Газета.Ru 36 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым. По его словам, на сегодняшний день отсутствует эффективная международная площадка для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию. За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Президент поблагодарил страны, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года.
Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что никто не хочет говорить о Крыме в «нормандском формате», потому что все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе.
Но президент считает вопросы Крыма и Донбасса равнозначными для Украины.

«Разница лишь одна — на востоке погибают люди. По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не должна была «позволить отобрать» свою территорию. В то же время, по его мнению, Киеву не стоит «корить себя за то, что так получилось».
«Нормандский формат» с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции для переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Основное внимание на таких переговорах уделяют вопросам урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, но на полях подобных встреч главы государств обсуждают и другие темы, касающиеся взаимоотношений между ними.
В частности, в рамках таких переговоров нередко поднимается вопрос принадлежности Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума. По официальным данным, за вхождение в состав РФ проголосовали более 96% жителей полуострова. Украина по-прежнему не признает итоги референдума и называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. В этом Киев поддерживают многие западные страны, вводя антироссийские санкции.
Вопрос принадлежности Крыма остается актуальным для Украины по сей день.
В июне Зеленский в очередной раз поднял эту тему. «Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал он во время поездки в Херсон.
Один из местных активистов вручил президенту крымско-татарский флаг, и Зеленский пообещал поднять его в Крыму, когда регион вернется в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», — пообещал украинский лидер.
На сайте главы государства уточнили, что флаг Зеленскому подарил Эдем Бекиров, задержанный осенью 2018 года при пересечении административной границы с Крымом. Бекирову предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов. Спустя год он вернулся на Украину в рамках обмена с Россией.
В конце прошлого года Зеленский в интервью Monde сообщил, что надеется на создание нового международного формата с участием Соединенных Штатов, в рамках которого будет обсуждаться территориальная принадлежность Крыма.
Но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дискуссии на эту тему в Кремле считают невозможным в любом формате. На вопрос о том, какой будет реакция Москвы, если президент Украины поднимет проблему статуса полуострова в «нормандском формате», Песков ответил: «Хорошо известная».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях… Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков считает, что такая реакция на обсуждение этой темы не приведет к сворачиванию переговоров. По его словам, если Зеленский на личной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным поднимет вопрос о принадлежности Крыма, президент РФ «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».
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Комментарии 19
В мире , Видео , Владимир Путин , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Киев , Москва , Республика Крым
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