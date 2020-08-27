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Мятежники освободили президента Мали 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Мятежники освободили президента Мали
Фото: globallookpress.com
Организовавшие переворот в Мали мятежники освободили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. Об этом сообщает портал Jeune Afrique со ссылкой на семью главы государства.
Ранее малийский лидер, который подал в отставку, был арестован мятежниками. Вместе с ним был арестован премьер министр страны Бубу Сиссе.
Согласно данным СМИ, президент был освобожден в ночь на четверг, 27 августа, в 6.00 мск. Кейта доставили в его резиденцию Себеникоро. Она также охраняется мятежниками.
Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте главы государства Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
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В мире , Африка , Мали
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