Мятежники освободили президента Мали 

Организовавшие переворот в Мали мятежники освободили президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. Об этом сообщает портал Jeune Afrique со ссылкой на семью главы государства.

Ранее малийский лидер, который подал в отставку, был арестован мятежниками. Вместе с ним был арестован премьер министр страны Бубу Сиссе.

Согласно данным СМИ, президент был освобожден в ночь на четверг, 27 августа, в 6.00 мск. Кейта доставили в его резиденцию Себеникоро. Она также охраняется мятежниками.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте главы государства Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.