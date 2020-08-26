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Республиканцы назвали ужасные последствия избрания Байдена президентом США

Газета.Ru
1 час назад
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Сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что если Джо Байден станет президентом США, он втянет страну в многочисленные войны. Об этом сообщает NBC News.
По его слова, Байден постоянно призывает американцев к войнам, в том числе он выступал за конфликт в Ираке, который действующий американский лидер Дональд Трамп назвал "худшей геополитической ошибкой".
Пол опасается, что кандидат в президенты от демократов поддержит столкновения в Сербии, Сирии и Ливии.
Сенатор также добавил, что Трамп, в отличие от Байдена, пытается закончить вооруженные конфликты.
"Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны", - подчеркнул Пол.
Ранее сообщалось, что Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Комментарии18
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