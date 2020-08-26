Президент ЧехииМилош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги из-за травмы руки, он готовится к хирургической операции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря политика Йиржи Овчачека.
"Господину президенту будет сделана операция на руке. Об опасности для жизни речи не идет, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - заявил пресс-секретарь.
Как отмечает агентство, 70-летний чешский президент ранее жаловался на болезни ног. Нынешняя же травма могла быть вызвана неудачным падением.