Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Лукашенко

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Казахстана, Азербайджана, Соединённых Штатов, По его словам, он провёл бы новые выборы, на которые приглашены все международные наблюдатели: представители Германии , Украины, России Франции . Жителям страны он сказал бы «выбирайте кого хотите».

Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: «через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет — участвуйте!»

И уже после этих результатов вопросов не осталось бы. И я уверен в этом, — сказал он в интервью Euronews.

Такое решение стало бы честным, вошло в историю и позволило бы решить вопрос без кровопролития.

Также он заявил, что не желает белорусам повторения украинских событий 2014 года. Он уверен, что властям и обществу ещё не поздно начать диалог.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.