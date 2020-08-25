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Судьба Белоруссии. Главное

Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Лукашенко

News.ru
4 часа назад
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал политический кризис в Белоруссии. Он рассказал, что сделал бы на месте главы государства Александра Лукашенко.
Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Лукашенко
Фото:  president.gov.ua president.gov.ua
По его словам, он провёл бы новые выборы, на которые приглашены все международные наблюдатели: представители Германии, Украины, России, Казахстана, Азербайджана, Соединённых Штатов, Франции. Жителям страны он сказал бы «выбирайте кого хотите».
Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: «через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет — участвуйте!»
И уже после этих результатов вопросов не осталось бы. И я уверен в этом, — сказал он в интервью Euronews.
Такое решение стало бы честным, вошло в историю и позволило бы решить вопрос без кровопролития.
Также он заявил, что не желает белорусам повторения украинских событий 2014 года. Он уверен, что властям и обществу ещё не поздно начать диалог.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минске сторонники белорусской оппозиции собрались в центре города на митинг. В акции принимают участие несколько сотен человек.
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