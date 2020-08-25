На видео запечатлена акция, которая состоялась 25 августа у Комаровского рынка. В ролике запечатлены несколько десятков женщин с государственными флагами Белоруссии и плакатами в поддержку президента. Одна из участниц митинга выступила с обращением к собравшимся. Она выразила уверенность, что сторонники Лукашенко «победят», в том числе потому, что все они между собой «товарищи» и «друзья», а их оппоненты — «господа».

«Если мы не поддержим нашего президента, наши родители нас не примут. Мы будем все в аду», — завила женщина.

Она также подчеркнула, что проработала на производстве 40 лет, а ее муж «на земле комбайнером» — 55 лет. Супруг, по словам активистки, плакал, слушая обращение Лукашенко к народу. В конце ролика митингующие скандируют «Батька» и «Беларусь».