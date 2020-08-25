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Судьба Белоруссии. Главное

«Мы будем все в аду» 

Павел Тиунов 25 августа 2020
«Мы будем все в аду»
Фото: ТАСС
Если граждане Белоруссии не поддержат действующего президента страны Александра Лукашенко, то жизнь для них превратится в ад. С таким заявлением выступила участница митинга в поддержку главы государства в Минске, запись которого опубликована в паблике region7by в Instagram.
На видео запечатлена акция, которая состоялась 25 августа у Комаровского рынка. В ролике запечатлены несколько десятков женщин с государственными флагами Белоруссии и плакатами в поддержку президента. Одна из участниц митинга выступила с обращением к собравшимся. Она выразила уверенность, что сторонники Лукашенко «победят», в том числе потому, что все они между собой «товарищи» и «друзья», а их оппоненты — «господа».

«Если мы не поддержим нашего президента, наши родители нас не примут. Мы будем все в аду», — завила женщина.

Она также подчеркнула, что проработала на производстве 40 лет, а ее муж «на земле комбайнером» — 55 лет. Супруг, по словам активистки, плакал, слушая обращение Лукашенко к народу. В конце ролика митингующие скандируют «Батька» и «Беларусь».
25 августа, как сообщал «Рамблер», в Минске на площади Независимости собрались несколько тысяч человек в поддержку экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Собравшиеся протестовали против переизбрания Лукашенко на пост президента.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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