Парламент Эстонии не признал выборы в Белоруссии

Парламент Эстонии принял заявление «Поддержка демократии и гражданского общества в Белоруссии », в котором призвал провести новые президентские выборы. Об этом заявили в пресс-службе парламента.

«Парламент не признаёт президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими», — говорится в заявлении.

Как отмечается, парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает белорусские власти освободить всех задержанных по политическим мотивам.

Кроме того, парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических выборов президента под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.

В середине августа сеймы Латвии и Литвы также не признали президентские выборы в Белоруссии.