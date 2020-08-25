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Парламент Эстонии принял заявление о непризнании выборов в Белоруссии 

RT на русском 25 августа 2020
Парламент Эстонии не признал выборы в Белоруссии
Фото: Reuters
Парламент Эстонии принял заявление «Поддержка демократии и гражданского общества в Белоруссии», в котором призвал провести новые президентские выборы. Об этом заявили в пресс-службе парламента.

«Парламент не признаёт президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими», — говорится в заявлении.

Как отмечается, парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает белорусские власти освободить всех задержанных по политическим мотивам.
Кроме того, парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических выборов президента под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций.
Ранее стало известно, что Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.
В середине августа сеймы Латвии и Литвы также не признали президентские выборы в Белоруссии.
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Комментарии 7
В мире , Белоруссия в огне , ОБСЕ , Эстония
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