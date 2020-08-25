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Белорусские педагоги вышли на митинг в Минске 

News.ru и ещё 2 24 минуты назад
Белорусские педагоги вышли на митинг в Минске
Фото: ТАСС
Учителя школ и преподаватели вузов собрались на несанкционированный митинг у здания Минобразования Белоруссии в Минске. В нём принимают участие около 150 человек.
Акция проводится в поддержку честных белорусских учителей, сообщает сайт «Хартия’97». Протестующие держат в руках плакаты, бело-красно-белые флаги, аплодируют и ожидают, что к ним выйдет глава ведомства. Впрочем, уверенности в том, что чиновники министерства отреагируют на митинг у них нет.
У здания работают сотрудники правоохранительных органов. Они призывают протестующих разойтись. На кадрах видео с места событий видно, что периодически рядом с протестующими проезжают автозаки и военная техника. Участники митинга встречают её криками «Позор!» и «Трибунал!».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учителя, не поддерживающие государственную идеологию, не должны работать в школах.
В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.
Как писал NEWS.ru, Тихановская назвала происходящие в республике события «мирной революцией». Она также заявила, что оппозиция готова вступить в переговоры с властями.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Минобрнауки , Минск
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