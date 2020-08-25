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Не для армии: Украина готова помочь Крыму с водой 

Газета.Ru 50 минут назад
Не для армии: Украина готова помочь Крыму с водой
Фото: РИА Новости
Украина готова возобновить поставки воды в Крым, если произойдет гуманитарная катастрофа, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. При этом он уточнил, что вода будет направляться только на нужды населения, а не промышленности и военной сферы. Крым переживает засушливое лето, поэтому проблема нехватки водных ресурсов на полуострове сейчас стоит на повестке дня.
В случае гуманитарной катастрофы Украина возобновит подачу воды в Крым, но только для нужд населения, а не для промышленных предприятий и военных баз, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Там [в Крыму] живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но не промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — сказал он в эфире «Украинского радио».

При этом еще 20 августа президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область сообщил журналистам, что вопрос подачи воды на полуостров с территории Украины не обсуждается.
В марте премьер-министр страны Денис Шмыгаль допустил поставки воды в Крым, если возникнет необходимость или гуманитарная угроза. Тогда речь не шла о промышленных масштабах. Позднее Шмыгаль написал в своем Facebook, что у Киева нет технической возможности подавать воду в Крым до того, как полуостров «вернется» в состав Украины.
В июне премьер уточнил, что возобновление поставок воды через Крымский канал пока «не планируется».
Проблема водоснабжения и орошения крымских земель возникла в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей региона.
На сегодняшний день жители и предприятия полуострова получают воду из местных источников, но текущий год выдался очень засушливым, поэтому вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.
Как сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, засушливая погода на полуострове сохранится до октября-ноября 2020 года.

«До конца августа у нас дождей не предвидится. Снова устанавливается антициклон, будет жаркая и сухая погода. Дневные температуры будут достигать +32°. Сентябрь обычно тоже в Крыму сухой, циклоны нас минуют. В октябре-ноябре начинается циклоническая деятельность, возможны дожди», — отметила она.

В конце января глава комитета украинского парламента по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил корреспонденту «Радио Свобода», что Позже в беседе с РБК члены комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков положительно оценили такую идею. Они подчеркнули, что это «пошло бы на пользу обеим странам».
В феврале РБК со ссылкой на администрацию Симферополя сообщало, что в городе могут ограничить подачу воды. «На данный момент решается вопрос, с какого по какой период будет включаться вода. Пока говорят о том, что воду будут подавать утром и вечером, это обсуждается с „Водой Крыма“, — говорил представитель администрации.
Глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила на своей странице в Facebook о принятии решения отключить горячую воду в Симферополе во все дни, кроме субботы и воскресенья, а холодную подавать только по утрам и вечерам. Переход на новую систему водоснабжения был запланирован на 10 февраля. „Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы“, — говорила Проценко.
Но позже глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк написал в Facebook, что пока в Симферополе нет необходимости вводить график по ограничению подачи воды. Он обратил внимание, что за счет прошедшего дождя приток в водохранилища города составил 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем в январе. Премьер республики отметил, что три водохранилища, из которых вода поступает в дома жителей Симферополя, наполнены на треть.
В январе президент России Владимир Путин раскритиковал региональные власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.

»Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», — сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

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Комментарии 1
В мире , Политика , Статьи , Украина , Денис Шмыгаль , Владимир Джабаров , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Юрий Гоцанюк , Владимир Путин , Комитет Совета Федерации по международным делам , Верховная Рада , РБК , радио "Свобода" , Киев , Республика Крым
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