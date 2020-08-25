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В Белом доме рассмеялись в ответ на заявление о коме Ким Чен Ына 

Lenta.ru 42 минуты назад
Кома Ким Чен Ына рассмешила Белый дом
Фото: Reuters
Представитель Белого дома рассмеялся, когда его попросили прокомментировать новые сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в коме, либо мертв. Об этом рассказал директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис, передает Mirror.
Слухи о болезни политика, как сообщает издание, опровергают и иностранные корреспонденты, освещающие события в КНДР, а также эксперты по Пхеньяну.
О коме Ким Чен Ына первым заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин. По его словам, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике были смонтированы.
Разведслужбы Южной Кореи 20 августа сообщили, что северокорейский лидер передал часть полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс». Сообщалось, что она будет отвечать за политику в отношении Южной Кореи и США, а также займется другими общими вопросами.
В апреле Ким Чен Ын на несколько дней пропал из поля зрения СМИ, что породило слухи о его возможной смерти или болезни. В частности, бывший посол Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. В России эти сообщения опровергали, а в США заявляли о необходимости приготовиться ко всему. Однако уже в мае Ким Чен Ын появился на публике живым и невредимым.
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В мире , Чен Ким , КНДР , Пхеньян
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