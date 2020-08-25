"Россия — ключевой актер. Поэтому осуществлялись контакты на уровне президента Евросовета, который беседовал с Владимиром Путиным. Была подчеркнута важность национального диалога в Белоруссии и важность избежать негативного внешнего вмешательства. Были обещания России не вмешиваться военным способом, и мы продолжим внимательно следить за этим", — сказала Шмид.