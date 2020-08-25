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Судьба Белоруссии. Главное

В ЕС отметили ключевую роль России в урегулировании в Белоруссии 

РИА Новости 32 минуты назад
Европейский союз считает Россию одним из ключевых фигур в урегулировании в Белоруссии, проводит контакты с российской стороной и продолжит внимательно следить за российскими действиями на этом направлении, сказала на внеочередном заседании комитета по иностранным делам европейского парламента генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

"Россия — ключевой актер. Поэтому осуществлялись контакты на уровне президента Евросовета, который беседовал с Владимиром Путиным. Была подчеркнута важность национального диалога в Белоруссии и важность избежать негативного внешнего вмешательства. Были обещания России не вмешиваться военным способом, и мы продолжим внимательно следить за этим", — сказала Шмид.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ нет, белорусское руководство само об этом говорило. Он заявлял также, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, РФ готова помочь, но вмешиваться не будет.
Шмид добавила, что в ЕС считают урегулирование в рамках ОБСЕ наиболее подходящим способом.

"Я согласна, что ОБСЕ — это лучшая организация, чтобы начать непосредственно действовать прямо сейчас. Россия и Белоруссия являются членами этой организации, в пятницу в Вене пройдет заседание по этому вопросу", — сказала замглавы дипслужбы ЕС.

Ранее глава МИД РФ РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а на утро оппозиция решила по-другому". Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах, однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Хельга Шмид , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ЕС , ОБСЕ , Европейский совет , МВД
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