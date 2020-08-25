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Путина попросили спасти задержанных на Шри-Ланке россиян 

Мария Иванова 1 час назад
Путина попросили спасти россиян на Шри-Ланке
Фото: Reuters
Международный комитет защиты прав человека обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь российским ученым, задержанным на Шри-Ланке. Об этом сообщает РБК.
Как писал «Рамблер», в мае стало известно о задержании на Шри-Ланке российского зоолога Александра Игнатенко. Его заподозрили в незаконном сборе насекомых. Сообщалось, что помощь ему оказывает местное посольство России.
В распоряжение РБК попало письмо, отправленное Путину вице-президентом российского подразделения комитета Иваном Мельниковым. Мельников рассказал, что к нему обратились Игнатенко, еще один российский ученый Николай Килафян и гражданин РФ Артем Рябов. Все они были задержаны властями Шри-Ланки.
По словам россиян, их задержание и уголовное преследование необоснованны.
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В мире , Политика , Артем Рябов , Александр Игнатенко , Иван Мельников , Владимир Путин , РБК , Шри-Ланка
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