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Судьба Белоруссии. Главное

Тихановская заявила о гибели шести человек в ходе протестов в Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Протесты в Белоруссии: Тихановская назвала число погибших
Фото: Газета.Ru
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что во время протестов в республике погибли не меньше шести человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как минимум, шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы", — сказала она в ходе общения по видеосвязи с комитетом Европарламента по международным делам.

Также политик отметила, что участников мирных акций запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четырех человек на протестах в Белоруссии. В МВД республики, в свою очередь, сообщили, что не предоставляли ООН таких данных.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Европарламент , Управление ООН по правам человека , ООН , МВД
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