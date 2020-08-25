Протесты в Белоруссии: Тихановская назвала число погибших

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что во время протестов в республике погибли не меньше шести человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как минимум, шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы", — сказала она в ходе общения по видеосвязи с комитетом Европарламента по международным делам.

Также политик отметила, что участников мирных акций запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.