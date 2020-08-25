Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Какие регионы Польша хочет отобрать у Лукашенко 

Мария Иванова 22 минуты назад
Какие регионы Польша хочет отобрать у Лукашенко
Фото: РИА Новости
Политолог Александр Зимовский рассказал, что власти Польши мечтают заполучить Гродненскую и Брестскую области Белоруссию. Об этом сообщает «Свободная пресса».
По словам Зимовского, корни нынешних притязаний Польши уходят в 1919 год, когда на Парижской мирной конференции страна требовала включения в свой состав линию Полоцк-Лепель-Бобруйск-Мозырь «с небольшим захлестом на восток».
По версии 1919 года, заявил политолог, восточная граница Польши должна была проходить от порта Лиепая до витебского Полоцка, затем на юг по белорусской реке Березине и далее к Припяти, до реки Ужицы.
По словам Зимовского, Минск и Каменец-Подольский (Хмельницкая область Украины) Польша хотела взять под свой контроль.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
В мире , Александр Зимовский , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Украине предсказан конец
Украине предсказан конец
Киев раскрыл США путь к Крыму
Киев раскрыл США путь к Крыму
Видео
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
02:08
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
Происшествия
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
00:25
Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
В мире
Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии
00:22
Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии
В мире
ВКС РФ провели авиаудары после гибели генерала в Сирии
00:43
ВКС РФ провели авиаудары после гибели генерала в Сирии
Армия Ближний Восток
Появилось видео с причинами отравления Навального
02:45
Появилось видео с причинами отравления Навального
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение