Какие регионы Польша хочет отобрать у Лукашенко 

По словам Зимовского, корни нынешних притязаний Польши уходят в 1919 год, когда на Парижской мирной конференции страна требовала включения в свой состав линию Полоцк-Лепель-Бобруйск-Мозырь «с небольшим захлестом на восток».

По версии 1919 года, заявил политолог, восточная граница Польши должна была проходить от порта Лиепая до витебского Полоцка, затем на юг по белорусской реке Березине и далее к Припяти, до реки Ужицы.

По словам Зимовского, Минск и Каменец-Подольский (Хмельницкая область Украины) Польша хотела взять под свой контроль.