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Судьба Белоруссии. Главное

Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ 

Lenta.ru и ещё 2 39 минут назад
Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом во вторник, 25 августа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на достоверные источники.
Состояние лидера партии «Батькивщина» оценивается как стабильно тяжелое, температура не опускается ниже 39 градусов. Дочь и зять Тимошенко переносят коронавирус в легкой форме.
Тимошенко заразилась коронавирусом
О том, что Юлия Тимошенко и ее родные заразились коронавирусом, стало известно 23 августа. Когда и при каких условиях политик заболела COVID-19, не сообщалось.
По последним данным, с начала пандемии на Украине были зафиксированы более 108 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 2318 пациентов, вылечились свыше 52 тысяч.
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В мире , Видео , Юлия Тимошенко , РБК-Украина
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