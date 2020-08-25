Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко , заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом во вторник, 25 августа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на достоверные источники.

Состояние лидера партии «Батькивщина» оценивается как стабильно тяжелое, температура не опускается ниже 39 градусов. Дочь и зять Тимошенко переносят коронавирус в легкой форме.

О том, что Юлия Тимошенко и ее родные заразились коронавирусом, стало известно 23 августа. Когда и при каких условиях политик заболела COVID-19, не сообщалось.

По последним данным, с начала пандемии на Украине были зафиксированы более 108 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 2318 пациентов, вылечились свыше 52 тысяч.