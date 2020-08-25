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СМИ: журналисты просили белоруса-оппозиционера заявить об «изнасиловании ОМОНом» 

Vse42.ru 7 часов назад
«Изнасиловал ОМОН»: в Белоруссии раскрыли провокацию
Фото: РИА Новости
В масс-медиа появилась информация, предоставленная от Следственного комитета Белоруссии. Там сказано, что журналисты якобы попытались устроить провокацию, предложив подростку с повреждением прямой кишки рассказать об изнасиловании силовиками.
Информация появилась на официальном Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии. Там они разметили запись, на которой подросток пересказал свою историю о задержаниях и попытке журналистов якобы сделать "сенсационное интервью".
Протесты в Белоруссии: возбудили три дела
Так, по словам 17-летнего подростка, он участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. Его задержали и доставили на улицу Окрестина в отделение, где вскоре за ним приехали родители и увезли в больницу. Там он провел около двух дней и в один момент решил прогуляться, где его и "подловили" журналисты.

— Я им показал диагноз, у меня было повреждение прямой кишки. Они предложили мне заснять интервью со словами, что меня изнасиловал ОМОН, — сказал молодой человек, его слова приводит РИА "Новости" со ссылкой на соцсеть.

От предложения неустановленных журналистов подросток отказался, назвав это "ложью и провокацией". Такого же мнения придерживались и официальные белорусские органы.

— К слову, на момент выписки — через три дня — врачи это не подтвердили, — уточнили в СК Белоруссии.

Однако, какой именно диагноз был у молодого человека и почему он оказался в больнице после отделения, не уточняется, как и то, какие именно журналисты выступили с "провокационным" предложением.
Напомним, 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Люди стали выходить на улицы, не согласные с победой Лукашенко на выборах. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых прошли задержания, пострадали и погибли люди. После этой волны стали появляться сообщения о неправомерных действиях милиции и силовиков, в частности поступали жалобы на жестокость с их стороны. Соответствующие видеозаписи в том числе транслировались в соцсетях.
По предварительным данным, погибли три человека. Однако представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии сообщали о гибели четырех человек на протестах. Однако в МВД республики при этом заявили, что не подтверждали такую информацию.
Ранее СК вызвал на допрос нобелевского лауреата Светлану Алексиевич в качестве свидетеля по уголовному делу о попытке захвата власти.
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В мире , Светлана Алексиевич , СКР , МВД , РИА Новости
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