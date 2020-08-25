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Судьба Белоруссии. Главное

В Белоруссии перестают принимать банковские карты 

Мария Иванова 1 час назад
В Белоруссии перестают принимать банковские карты
Фото: РИА Новости
Некоторые интернет-магазины Белоруссии отменили оплату банковскими картами. Об этом сообщает Telegram-канал «TUT.BY новости» со ссылкой на своих читателей.
По словам собеседников канала, часть онлайн-площадок начала просить наличные. Кроме-того, стоимость товаров в некоторых интернет-магазинах заметно выросла.
«TUT.BY новости» отмечает, что утром 25 августа курсы рубля, евро и доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли более чем на один процент.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт Института развития интеграционных процессов Дмитрий Болкунец заявил, что из-за политического кризиса экономика Белоруссии столкнулась с убытками в десятки миллионов долларов.
По данным Netblocks, потери страны только от отключения интернета во время протестов составили 56,4 миллиона долларов в день.
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