Трампа назвали внутренним врагом США 

«Мы даем клятву защищать конституцию от всех врагов, внешних и внутренних. И, к сожалению, внутренние враги нашей системы (…) находятся прямо в Белом доме», — заявила Пелоси.

Поводом стали выступления республиканцев против голосования на президентских выборах по почте. По мнению спикера, они просто хотят «сделать что угодно» ради того, чтобы прийти к власти.

Трамп выступает против голосования по почте. По его мнению, предстоящие в ноябре президентские выборы будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа. Американский лидер допустил, что другие страны могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки. Однако палата представителей Конгресса США уже одобрила дополнительное финансирование Почтовой службы страны в размере 25 миллиардов долларов — эти деньги в том числе потратят на подсчет голосов.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.