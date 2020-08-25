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Трампа назвали внутренним врагом США 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Трампа назвали внутренним врагом США
Фото: Pete Marovich / Getty Images
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента страны Дональда Трампа и представителей Республиканской партии в Конгрессе внутренними врагами Штатов. Ее цитирует The New York Post.

«Мы даем клятву защищать конституцию от всех врагов, внешних и внутренних. И, к сожалению, внутренние враги нашей системы (…) находятся прямо в Белом доме», — заявила Пелоси.

Поводом стали выступления республиканцев против голосования на президентских выборах по почте. По мнению спикера, они просто хотят «сделать что угодно» ради того, чтобы прийти к власти.
Трамп выступает против голосования по почте. По его мнению, предстоящие в ноябре президентские выборы будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа. Американский лидер допустил, что другие страны могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки. Однако палата представителей Конгресса США уже одобрила дополнительное финансирование Почтовой службы страны в размере 25 миллиардов долларов — эти деньги в том числе потратят на подсчет голосов.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.
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В мире , США , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США
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