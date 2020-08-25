СМИ раскрыли схему управления протестами в Белоруссии

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Белоруссия в огне. Главное

СМИ: кто управляет белорусской революцией 

Мария Иванова 23 минуты назад
Издание «Октагон. Медиа» рассказало, что за белорусскими протестами стоят США, вручившие Польше «патент на цветную революцию». По версии издания, конкурентом польских властей в Белоруссии стала Литва, которая планирует начать собственную игру.
«Октагон. Медиа» утверждает, что «штаб» революции находится в Польше и именно польские власти выбрали Светлану Тихановскую на роль главного оппонента Александра Лукашенко.

«Выбор пал на Тихановскую не по причине каких-то ее достоинств, а потому, что ее зарегистрировали в качестве кандидата», — заявило издание.

По версии «Октагон. Медиа», избирательная кампания оказалась столь успешной благодаря картинке с «тремя фуриями революции» — Тихановской, главой штаба арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой и женой уехавшего из страны Валерия Цепкало Вероникой. Их обещания — освободить политзаключенных и провести честные выборы — исключали какие-либо возражения.
«Октагон. Медиа» утверждает, что Тихановская уехала в Литву после выборов, так как именно там находится «ресурсная база» ее супруга, тоже арестованного и недопущенного до выборов Сергея Тихановского.

«Получив в свои руки джокера в виде «победившей на выборах» Тихановской, Вильнюс был не прочь начать собственную игру с тем чтобы повысить свой статус в давнем соперничестве с Польшей», — отмечает издание.

Однако Тихановская не имеет политического опыта и не годится на роль лидера революции. Чтобы поддержать ее, как утверждает издание, в Литву прислали английских и американских психоаналитиков и политтехнологов, которые учат ее выступать на публике и пишут ей тексты.
«Октагон. Медиа» предположило, что «кукловоды» планировали устроить быстрый переворот в стране, но жесткое подавление протестов разрушило их планы. Издание предупреждает, что теперь Запад может начать реализацию другого сценария — с переброской в Белоруссию польских и украинских боевиков.
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
Комментарии 5
В мире , Видео , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , СКР , Литва , Польша , США
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