СМИ раскрыли схему управления протестами в Белоруссии

Издание «Октагон. Медиа» рассказало , что за белорусскими протестами стоят США , вручившие Польше «патент на цветную революцию». По версии издания, конкурентом польских властей в Белоруссии стала Литва , которая планирует начать собственную игру.

«Выбор пал на Тихановскую не по причине каких-то ее достоинств, а потому, что ее зарегистрировали в качестве кандидата», — заявило издание.

«Октагон. Медиа» утверждает, что Тихановская уехала в Литву после выборов, так как именно там находится «ресурсная база» ее супруга, тоже арестованного и недопущенного до выборов Сергея Тихановского

«Получив в свои руки джокера в виде «победившей на выборах» Тихановской, Вильнюс был не прочь начать собственную игру с тем чтобы повысить свой статус в давнем соперничестве с Польшей», — отмечает издание.

Однако Тихановская не имеет политического опыта и не годится на роль лидера революции. Чтобы поддержать ее, как утверждает издание, в Литву прислали английских и американских психоаналитиков и политтехнологов, которые учат ее выступать на публике и пишут ей тексты.

«Октагон. Медиа» предположило, что «кукловоды» планировали устроить быстрый переворот в стране, но жесткое подавление протестов разрушило их планы. Издание предупреждает, что теперь Запад может начать реализацию другого сценария — с переброской в Белоруссию польских и украинских боевиков.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.