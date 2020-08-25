Светлану Алексиевич вызвали в СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.

Алексиевич входит в президиум КС. В понедельник другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова , сообщила, что Алексиевич пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 (совпадает с мск) в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также добавили, что Алексиевич планирует идти.

Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.