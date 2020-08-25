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Белоруссия в огне. Главное

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК 

РИА Новости 25 минут назад
Светлану Алексиевич вызвали в СК
Фото: РИА Новости
Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС), сообщила в понедельник пресс-служба КС.
Алексиевич входит в президиум КС. В понедельник другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова, сообщила, что Алексиевич пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 (совпадает с мск) в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также добавили, что Алексиевич планирует идти.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Комментарии 7
В мире , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Центризбирком России
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