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Белоруссия в огне. Главное

Зубец рассказал, что произойдет, если Белоруссия войдет в состав России 

Украина.ру 3 часа назад
Описана судьба Белоруссии в составе России
Фото: EPA
Даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
На днях в эфире «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца года.
«Вот завтра Белоруссия входит в состав России. Уровень жизни в Белоруссии, зарплат намного ниже, чем в России. Белоруссия благополучная страна, но Россия в любом случае значительно богаче. Это значит, что России придется поднимать уровень зарплат белорусских бюджетников до российского уровня. А в Белоруссии ни много ни мало 10 миллионов человек, это несколько крупных российских регионов. Это огромная нагрузка на российский бюджет», — объяснил эксперт.
В качестве примера Алексей Зубец привел Крым, где Россия до сих пор решает проблемы, которые «достались как наследство от украинского разгильдяйства».
«То есть даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Да, будет происходить интеграция белорусских предприятий в российские холдинги, но единое государство не в интересах ни Белоруссии, ни России», — считает собеседник издания.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , СНГ , Алексей Зубец , Светлана Тихановская , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР , Правительство РФ , МВД , Центризбирком России , Эхо Москвы
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