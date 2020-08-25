Александра Лукашенко В сети задумались о том, что 15-летнего сына президента Белоруссии Николая необходимо спасти от отца. Пользователи Twitter начали публиковать шутки, темой которых стало сочувствие к Лукашенко-младшему, а также предположение, что его держат в заложниках.

Некоторые заявили, что Николаю необходима немедленная помощь. В сети также отметили, что с удовольствием прочитали бы мемуары подросшего сына Лукашенко.

«Когда-нибудь Коля Лукашенко напишет книгу "Пролетая над дворцом кукухой"», — предположил Дима из Питерфелла. КОЛЯ ЛУКАШЕНКО СДЕЛАЙ ВЫСТРЕЛ В ВОЗДУХ ЕСЛИ ТЕБЯ ДЕРЖИТ ДЕД В ЗАЛОЖНИКАХ— Aleksandr Litreev (@alexlitreev) August 23, 2020

Мне кажется Колю Лукашенко надо спасать, я звоню в органы опеки— Настя Кадетова (@kadetovaa_) August 23, 2020

to be a prisoner of a crazy dad pic.twitter.com/NxJehTXQ0q— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) August 24, 2020 Пользователи также сравнили Николая Лукашенко с сыном фигуриста Александра Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч. Он, как и сын Лукашенко, неоднократно становился персонажем мемов о гиперопеке родителей.

Но, если Лукашенко прибьют (свои в узком смысле, или свои в стадном смысле), то, в принципе, я готов взять Колю на воспитание. Он уж всяко лучше хряка бабарики или бровастой курносой тихановской. — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) August 23, 2020 В сети также обратили внимание на то, что Николай мог стать заложником обстоятельств. Некоторых, в их числе и историк Евгений Понасенков , известный как Маэстро, предложили взять сына Лукашенко на воспитание.

Московские волонтеры спасли бездомного подростка. Парень ночью сбежал из дома, добирался в столицу на попутках. Голодный, грязный. Рассказал, что ушёл из семьи из-за отца, который, с его слов, заставлял делать "безумные вещи". Отмыли, присмотрелись, а это Коля Лукашенко. — а вот мой яндекс кошелёк (@thelastoppo) August 24, 2020

Ранее появление Лукашенко и его 15-летнего сына в военной амуниции и в бронежилете стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на попытку протестующих против него в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь силовиков к ответу за жестокие разгоны митингов в первые дни. Лукашенко считает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.