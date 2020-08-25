«Когда-нибудь Коля Лукашенко напишет книгу "Пролетая над дворцом кукухой"», — предположил Дима из Питерфелла.
КОЛЯ ЛУКАШЕНКО СДЕЛАЙ ВЫСТРЕЛ В ВОЗДУХ ЕСЛИ ТЕБЯ ДЕРЖИТ ДЕД В ЗАЛОЖНИКАХ— Aleksandr Litreev (@alexlitreev) August 23, 2020
Мне кажется Колю Лукашенко надо спасать, я звоню в органы опеки— Настя Кадетова (@kadetovaa_) August 23, 2020
to be a prisoner of a crazy dad pic.twitter.com/NxJehTXQ0q— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) August 24, 2020
Но, если Лукашенко прибьют (свои в узком смысле, или свои в стадном смысле), то, в принципе, я готов взять Колю на воспитание. Он уж всяко лучше хряка бабарики или бровастой курносой тихановской. — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) August 23, 2020
Московские волонтеры спасли бездомного подростка. Парень ночью сбежал из дома, добирался в столицу на попутках. Голодный, грязный. Рассказал, что ушёл из семьи из-за отца, который, с его слов, заставлял делать "безумные вещи". Отмыли, присмотрелись, а это Коля Лукашенко. — а вот мой яндекс кошелёк (@thelastoppo) August 24, 2020