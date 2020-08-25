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Белоруссия в огне. Главное

Пользователи сети решили спасти сына Лукашенко от отца 

Lenta.ru 48 минут назад
В сети задумались о том, что 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая необходимо спасти от отца. Пользователи Twitter начали публиковать шутки, темой которых стало сочувствие к Лукашенко-младшему, а также предположение, что его держат в заложниках.
Некоторые заявили, что Николаю необходима немедленная помощь. В сети также отметили, что с удовольствием прочитали бы мемуары подросшего сына Лукашенко.

«Когда-нибудь Коля Лукашенко напишет книгу "Пролетая над дворцом кукухой"», — предположил Дима из Питерфелла.

Пользователи также сравнили Николая Лукашенко с сыном фигуриста Александра Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александром, известным в соцсетях как Гном Гномыч. Он, как и сын Лукашенко, неоднократно становился персонажем мемов о гиперопеке родителей.
В сети также обратили внимание на то, что Николай мог стать заложником обстоятельств. Некоторых, в их числе и историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, предложили взять сына Лукашенко на воспитание.
Ранее появление Лукашенко и его 15-летнего сына в военной амуниции и в бронежилете стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на попытку протестующих против него в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь силовиков к ответу за жестокие разгоны митингов в первые дни. Лукашенко считает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.
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Комментарии 6
В мире , Видео , Интернет , Наука и техника , СНГ , Николай Лукашенко , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Понасенков , Александр Лукашенко
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