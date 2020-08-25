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Белоруссия в огне. Главное

Прославившийся белорусский ОМОНовец рассказал о событиях в Минске 

News.ru 11 минут назад
Прославившийся ОМОНовец описал события в Минске
Фото: globallookpress.com
Ставший мемом белорусский ОМОНовец рассказал, что большинство протестующих в Минске были «под наркотическим опьянением». Сотрудник силового ведомства «прославился» после фото, где он стоит с распростёртыми руками над лежащим на земле полуголым человеком.
Силовик рассказала, что им поступили команда прекращать творившиеся на улице безобразия, так как люди «начали подогреваться» алкоголем, и большинство из них были подростки в возрасте 14–16 лет. «Наиболее буйные» разукрашивали дома и громили остановки, приводит слова ОМОНовца радиостанция «Говорит Москва».
Что касается фото, оно действительно было сделано в момент, когда одному из протестующих стало плохо.

У нас был один задержанный, у него было алкогольное опьянение и очень сильное наркотическое опьянение. Нам просто потом передали, сказали: слава богу, что вы нашли нас, медиков, потому что могла бы быть беда. Парень был у нас, и ему стало очень плохо, — рассказал сотрудник силового ведомства, добавив, что именно он дал команду доставить потерпевшего в скорую, так как «жизнь и здоровье человека — превыше всего».

Но, по словам ОМОНовца, народ его неправильно понял, когда он стал оказывать парню помощь. Люди стали требовать, чтобы силовик отпустил протестующего, который якобы сам свалился на землю и не собирался вставать. Никто парня не бил, утверждает ОМОНовец, медики поставили ему капельницу прямо на месте происшествия.
Если же этому участнику митинга и «прилетело», поясняет силовик, то случилось это у Дворца спорта, где митингующие «напрыгивали» на щиты. После этого его забрали в спецтранспорт, где задержанному «поплохело». Что касается применения силы, то она, считает ОМОНовец, вполне оправдана: «с пылу, с жару» силовики многое могут совершить неправильно, но констатируется прессой не вся ситуация, а только конечный результат, когда человека, например, поставили на колени и толкнули.
Если же люди не согласны с политикой Лукашенко, то они должны вести с властью «конструктивный диалог», считает сотрудник ведомства, а не «громить города».
Известно, что во время акций протестов в Белоруссии погибли три человека. ОМОН открывал огонь на поражение по протестующим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство обороны Белоруссии сообщило, что отдельные воинские части страны переведут в высшую степень боевой готовности. Это произойдёт в ходе третьего этапа комплексной проверки армии государства.
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В мире , СНГ , Радиостанция "Говорит Москва" , Reuters , Минск
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