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Климкин назвал главную проблему Украины 

Газета.Ru 2 часа назад
Климкин назвал главную проблему Украины
Фото: globallookpress.com
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что главной проблемой страны является отсутствие официально утвержденной стратегии национальной безопасности. Об этом пишет "Европейская правда".
По его словам, без такой стратегии у страны отсутствует понимание, что ей угрожает и какие в связи с этим должны приниматься меры.
Как считает Климкин, получение целостного взгляда на проблемы, понимание и распределение ответственности, а также разработка стратегии нацбезопасности страны помогут разрешить сложившуюся ситуацию.
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В мире , Украина , Павел Климкин , МИД
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