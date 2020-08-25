Климкин назвал главную проблему Украины 

Украины Бывший глава МИД Павел Климкин заявил, что главной проблемой страны является отсутствие официально утвержденной стратегии национальной безопасности. Об этом пишет "Европейская правда".

По его словам, без такой стратегии у страны отсутствует понимание, что ей угрожает и какие в связи с этим должны приниматься меры.

Как считает Климкин, получение целостного взгляда на проблемы, понимание и распределение ответственности, а также разработка стратегии нацбезопасности страны помогут разрешить сложившуюся ситуацию.