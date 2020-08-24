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Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам 

РИА Новости 51 минуту назад
Девочка ожила во время подготовки к похоронам
Фото: depositphotos.com
Двенадцатилетняя жительница Индонезии внезапно ожила во время подготовки родственниками ее тела к похоронам, пишет портал Daily Star.
Девочку госпитализировали из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. В тот же вечер она скончалась, и близкие начали готовиться к церемонии погребения.
Умерла "воскресшая" в морге россиянка
По данным очевидцев, во время омовения жительница Индонезии открыла глаза, температура ее тела повысилась, а сердце вновь забилось. Несмотря на усилия врачей, которых немедленно вызвали родственники, девочка все же умерла спустя час после "воскрешения".
Как уточняет издание, инцидент мог произойти из-за "синдрома Лазаря". У пациентов, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, что приводит к восстановлению дыхания и сердцебиения.
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В мире , Газета Daily Star , Индонезия
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