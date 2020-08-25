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Белоруссия в огне. Главное

Кравчук призвал привлечь к ответственности бывшие власти Украины 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Кравчук назвал виновных в конфликте в Донбассе
Фото: РИА Новости
Бывшие власти Украины должны нести ответственность за потерю Крыма и развязывание конфликта в Донбассе, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
На соответствующий вопрос он ответил: «Абсолютно». Он заявил, что «нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: „Не стреляйте“.
Кравчук рассказал, что „общается“ с военными. По их словам, „было достаточно сил“, чтобы „остановить этот беспорядок“, если бы „из Киева было точное и ясное указание“, передает РИА „Новости“ со ссылкой на „Украинское радио“.
Напомним, Кравчук также рассказал, при каких условиях Украина может возобновить водоснабжение Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.
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В мире , Армия , Войска , Украина , Леонид Кравчук , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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