Кравчук назвал виновных в конфликте в Донбассе

Бывшие власти Украины должны нести ответственность за потерю Крыма и развязывание конфликта в Донбассе, заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук

На соответствующий вопрос он ответил: «Абсолютно». Он заявил, что «нельзя ни при каких обстоятельствах сказать военным: „Не стреляйте“.

Кравчук рассказал, что „общается“ с военными. По их словам, „было достаточно сил“, чтобы „остановить этот беспорядок“, если бы „из Киева было точное и ясное указание“, передает РИА „Новости“ со ссылкой на „Украинское радио“.

Напомним, Кравчук также рассказал, при каких условиях Украина может возобновить водоснабжение Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.