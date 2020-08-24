В Минске завершилась акция оппозиции

Всего в акции на момент ее пика приняли участие около 1,5 тысячи человек. Расчет производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учетом усредненного показателя вместимости на один квадратный метр. Изначально протестующие собрались в самом центре площади, после - пошли к памятнику Владимиру Ленину, а затем остановились напротив Красного костела. Протестующие скандировали лозунги, а также во время акции действовал "открытый микрофон" - высказаться мог любой желающий. В числе тех, кто пожелал поучаствовать в "открытом микрофоне", был православный священник.