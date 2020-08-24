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Белоруссия в огне. Главное

В Минске завершилась акция оппозиции

РИА Новостииещё 12
2 часа назад
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Протестная акция, проходившая в понедельник на площади Независимости в Минске, завершилась, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В Минске завершилась акция оппозиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Акция началась в районе 19 часов.
Перед тем, как на площадь пришла основная масса протестующих, милиция и омоновцы задержали несколько человек, которые отказались убрать бело-красно-белые флаги. Ранее МВД Белоруссии предупреждало о незаконности участия в несанкционированных акциях. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов не пытались препятствовать проведению акции или задерживать участников.
Всего в акции на момент ее пика приняли участие около 1,5 тысячи человек. Расчет производился исходя из площади, занятой людьми во время акции, с учетом усредненного показателя вместимости на один квадратный метр. Изначально протестующие собрались в самом центре площади, после - пошли к памятнику Владимиру Ленину, а затем остановились напротив Красного костела. Протестующие скандировали лозунги, а также во время акции действовал "открытый микрофон" - высказаться мог любой желающий. В числе тех, кто пожелал поучаствовать в "открытом микрофоне", был православный священник.
Спустя некоторое время акция завершилась, протестующие разошлись. На площади осталось несколько небольших групп.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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В мире,Политика,СНГ,Белоруссия в огне,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Центризбирком России,МВД,РИА Новости,Минск,Беларусь,
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