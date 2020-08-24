Трамп пошутил про «еще 12 лет президентства» 

«Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет’’», — сказал Трамп.

Согласно американскому законодательству, в США один человек не может претендовать на пост президента более двух раз. Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на выборах главы государства, действующий президент получил необходимые для выдвижения 1 276 голосов делегатов съезда.