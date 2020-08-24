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Трамп пошутил про «еще 12 лет президентства» 

Rambler News Service 2 часа назад
Трамп пошутил про «еще 12 лет президентства»
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) в шутку предложил своим сторонникам «свести с ума» демократов фразой про «еще 12 лет президентства». Трансляцию со съезда вел телеканал Fox News. Перед выступлением главы государства, его сторонники скандировали фразу: «Еще 4 года».

«Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет’’», — сказал Трамп.

Согласно американскому законодательству, в США один человек не может претендовать на пост президента более двух раз. Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на выборах главы государства, действующий президент получил необходимые для выдвижения 1 276 голосов делегатов съезда.
Голосование все еще продолжается. Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главным соперником Трампа будет кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Fox News , Шарлотт
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