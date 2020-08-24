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Трамп пообещал, что в США никогда не будет социализма 

ТАСС и ещё 4 55 минут назад
Трамп отказал США в праве на социализм
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), пообещал, что США никогда не будут социалистической страной.
В своей речи он говорил о достижениях своей администрации, к числу которых отнес снижение цен на лекарства.

"В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом — я хочу получить их цены.

За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством", — сказал американский лидер.
За считанные минуты до выступления Трампа делегаты партийного слета официально утвердили его кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах. Голосование все еще продолжается, к настоящему моменту в активе Трампа уже более 2,1 тыс. голосов. Для выдвижения ему достаточно было заручиться поддержкой 1 276 делегатов.
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Комментарии 2
В мире , Дональд Трамп , США
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