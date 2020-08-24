Задержания активистов идут в центре Минска 

Сотрудники силовых структур Белоруссии проводят задержания активистов, которые вечером вновь начали собираться в районе площади Независимости в Минске , информирует агентство tut.by. Согласно сообщению, бойцы ОМОНа не дали протестующим установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона».

По сообщению очевидцев, в центре белорусской столицы собралось немного граждан — в основном молодые люди с бело-красно-белой символикой. Они вели себя смирно, никаких лозунгов не скандировали.

Массовые акции протеста в городах Белоруссии проходят с вечера 9 августа после окончания президентских выборов. Согласно официальным данным, победил с результатом 80% действующий глава государства Александр Лукашенко . Его соперники не признали этих результатов.

Ещё двое задержаны сегодня по обвинению в организации несанкционированного митинга. Их местонахождение неизвестно, адвокаты не могут к ним попасть.