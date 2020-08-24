Пока вы не уснули: в России признали поражение Лукашенко 

ВКонтакте, Одноклассники. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест , слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Бойцы ОМОНа задержали в Минске членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщает TUT.BY.

Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской , Дылевский — представитель стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ).

Автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье в горах на южном берегу Крыма, один человек погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов

Трагедия произошла в районе горы Кемаль-Эгерек (городской округ Ялта). Во время движения по грунтовой дороге автомобиль "Нива" опрокинулся и скатился в ущелье.

Врачи немецкой клиники, куда на лечение 22 августа был доставлен блогер Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил в понедельник журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский

"Они [врачи клиники "Шарите"] благодарят, что мы за него беспокоимся, говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья", — сказал Мураховский.

Телеведущий Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестующих граждан страны с крысами.

Ведущий констатировал, что подобные высказывания свидетельствуют о проигрыше Лукашенко перед президентом России Владимиром Путиным

Пользователь Twitter под ником 25% — Roman заявил об «экологической катастрофе» в Крыму. В подтверждение своих слов он опубликовал видео с обмелевшей рекой Салгир.

Автор ролика рассказал, что вырос в этих местах. По его словам, такой реку он никогда не видел.

Адвокат Александр Добровинский пообещал сенсацию на суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Видео с ним публикует «КП» в своем Telegram-канале.

«У нас сейчас было экстренное совещание, потому что мы получили очень важную для нас информацию. Узнаете о ней в свое время», — сказал защитник.

Мошенники в WhatsApp активно используют методы социальной инженерии, громкие имена компаний и актуальные темы, чтобы заставить пользователей перейти по ссылкам или загрузить файл. Об этом «Прайм» рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

«Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была «акция» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса)», — пояснил эксперт.

Пресечена попытка нарушения воздушного пространства Белоруссии со стороны Литвы. Об этом сообщило Минобороны страны.

По данным ведомства, инцидент произошел около 19.30 23 августа в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

«Газпром» предложил дополнить список российских мегапроектов собственной инициативой по газификации российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дочерней структуры концерна «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

«Считаю хорошим и правильным предложение дополнить портфель национальных проектов проектом по газификации Российской Федерации, а проекту газификации регионов Российской Федерации придать статус партийного проекта с ежемесячным, ежегодным партийным контролем», — отметил Густов.

Автомобилисты раскритиковали новые правила расчёта стоимости ОСАГО: платежи будут расти.

Сегодня вступили в силу поправки в закон, согласно которым страховщики смогут предоставлять скидки аккуратным водителям и увеличивать тариф для нарушителей.