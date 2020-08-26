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Судьба Белоруссии. Главное

Коля Лукашенко — президент через два избирательных цикла? 

News.ru 1 час назад
Коля — президент? Сохранит ли власть клан Лукашенко
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Появление Александра Лукашенко в бронежилете и с «калашом» в руках, да ещё и в сопровождении преданных армейских офицеров выглядело не просто как демонстрация ставки на силу в разгорающемся внутрибелорусском конфликте. Оружие в руках президента-колхозника, далёкого от военных ухищрений, должно было свидетельствовать о решимости Батьки идти до конца. Как говорится: власть или смерть. В более спокойной толерантной интерпретации такая демонстрация боевого оружия могла восприниматься в качестве подтверждения того, что политическая инициатива по-прежнему в его мозолистых руках.
И главное — он полностью уверен в стойкости и верности себе национальных вооружённых сил, офицерский состав которых буквально выпестован Батькой за 26 лет его пребывания у власти в республике. Тем более, как утверждают, многие люди в погонах с большими звёздами специально были взращены из жителей глухих белорусских деревень, а потому вся их карьера, взлёт и жизненный успех связаны с именем Лукашенко. И это считается важнейшей составляющей нынешнего расклада сил в стране.
Но в белорусской интерпретации ставшего классическим сюжета (вспомним Сальвадора Альенде или Мстислава Ростроповича с «калашами») есть свой нюанс. Президент появился в компании также облачённого в бронежилет своего младшего сына Коли, который уже многие годы сопровождает отца, что на аудиенции у Папы римского, что на недавнем нашем военном параде. В Белоруссии давно ходили разговоры о том, что Батька готовит, мол, своего младшего сына в преемники, а потому с молодых ногтей приобщает его к большой политике. Был уже случай, когда в запале Коля крикнул с угрозой: «Вот когда я стану министром…». Словом, карьера его была уже как бы расписана на годы вперёд.
Однако сейчас, казалось бы, самому батьке его удержаться бы у власти, какие уж тут наследники. Но белорусы явно ещё не сделали свой решающий выбор. Идея общенациональной стачки фактически провалилась. У оппозиции нет ничего конкретного, кроме общих прекраснодушных разговоров о свободе, которая зачастую «приходит нагая». Нет и авторитетного центра силы. Минск и западные области — далеко не вся Беларусь. Хотя и в Гродно Лукашенко удался представительный митинг.
Фактически только сейчас Александр Григорьевич начал вести настоящую предвыборную кампанию с длительными поездками по стране, выступлениями, видимым отказом от административного давления. С эмоциональными публичными речами, несмотря на проблемы со здоровьем. Он действительно перехватывает инициативу у разношёрстной оппозиции. Тем более, что предварить новые президентские выборы, если они ещё потребуются, Лукашенко предлагает референдумом по поправкам к основному закону страны. А это не только выигрыш времени, но и возможность «добить» уличную оппозицию, внеся в проект конституции многие требования нынешних митингов. В том числе и положение о перераспределении полномочий от президента к парламенту.
А потому могут быть, что называется, варианты. Либо избрание — а, вернее, переизбрание самого Лукашенко с обязательством, что он железно идёт на последний срок. Может, даже укороченный. Либо выдвижение через полгода, когда улица окончательно выдохнется под зимними ветрами, близкого, но незапятнанного насилием политика. Например, той же Натальи Кочановой, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Женщина в качестве преемника в явно переходный период станет особенно выигрышным вариантом. А тем временем и Коля Лукашенко войдёт в более зрелые годы и начнёт своё восхождение по карьерным ступенькам. Вплоть до самой высшей. Скажете, утопия? Сейчас всё так и выглядит. Но вспомним, что ещё пару недель назад все ждали бегства ГригорЫча не то в Россию, не то в Турцию или Эмираты.
Так что, похоже, игра Лукашенко продолжается. И он намерен играть в долгую.
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Комментарии 3
В мире , Политика , СНГ , Статьи , Сальвадор Альенде , Наталья Кочанова , Мстислав Ростропович , Александр Лукашенко
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