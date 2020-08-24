Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла

Об этом сообщает БелТА.

Ранее, 16 августа, посол Лещеня выступил с видеообращением, выложенным на YouTube, в котором заявил, что он в шоке от историй о «пытках и избиениях» сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Спустя три дня Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе, в этот же день его принял премьер Словакии Игорь Матович, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках — предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».