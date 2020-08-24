Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла
Фото: кадр видео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Игоря Лещени от должности чрезвычайного и полномочного посла в Словацкой Республике.
Об этом сообщает БелТА.
Ранее, 16 августа, посол Лещеня выступил с видеообращением, выложенным на YouTube, в котором заявил, что он в шоке от историй о «пытках и избиениях» сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан. Лещеня также выразил надежду на то, что будущее его страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Спустя три дня Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе, в этот же день его принял премьер Словакии Игорь Матович, передает РИА «Новости».
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.
Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках — предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны В Раде нашли трех главных врагов Украины В Раде нашли трех главных врагов Украины Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии
Комментарии 64
В мире , Белоруссия в огне , Игорь Лещеня , Александр Лукашенко , РИА Новости , Словакия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зря приехал: Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!»
Зря приехал: Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!»
«Этот м***к лез мне между ног»
«Этот м***к лез мне между ног»
«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости»
«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости»
В России нашли «концлагерь для детей»
В России нашли «концлагерь для детей»
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение