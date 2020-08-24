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Тихановская встретилась с первым замом госсекретаря США 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Тихановская встретилась с первым замом госсекретаря США
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихоновская встретилась в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб оппозиционерки.
Тихановская и Биган обсудили политический кризис в Белоруссии. Экс-кандидат поблагодарила США за поддержку белорусского народа, «который требует уважения к своему выбору», сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Биган посетит Литву и Россию для обсуждения ситуации в Белоруссии.
20 августа министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел с замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом телефонный разговор, в котором поблагодарил США за неизменную поддержку суверенитета и независимости республики.
В Белоруссии две недели продолжают массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят США.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , США , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Дэвид Хэйл , Интерфакс , Вильнюс
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