Президент США Дональд Трамп уверен, что от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина.

Ранее члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом неоднократно опровергали заявления президента США, что коронавирус "может постепенно сойти на нет".

"Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Он напомнил, что в США идет финальная фаза испытания вакцины от коронавируса, и заявил, что "она может появиться до конца года или гораздо раньше".

"Вместе мы преодолеем вирус", — отметил американский президент.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 5,7 миллиона человек, 177 тысяч жителей США скончались.

В США несколько компаний работают над созданием вакцины от коронавируса, сейчас новая вакцина проходит финальный этап испытаний. Ранее администрация Трампа заявляла, что вакцина может появиться до конца года.