Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риски повторного заражения коронавирусом и постановила, что этот вопрос нужно изучить подробнее. Об этом рассказала представитель организации Маргарет Харрис, ее цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что в ВОЗ уже поступали сведения о тех, у кого тестирование на наличие коронавирусной инфекции показывало то отсутствие коронавируса, то его наличие.

«Неясно, это проблема с тестированием, или же люди действительно заболевают вторично», — отметила Харрис.

По ее мнению, повторное заражение действительно может происходить, но очень редко. Представитель ВОЗ напомнила, что ученые и медики ведут обширные исследования и изучают антитела в организме переболевших людей.

Так Харрис прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом, которые поступили от медиков Гонконга. Речь шла о мужчине, дважды переболевшем COVID-19.