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ВОЗ оценила риски повторного заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 35 1 час назад
ВОЗ оценила риски повторного заражения коронавирусом
Фото: AP
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риски повторного заражения коронавирусом и постановила, что этот вопрос нужно изучить подробнее. Об этом рассказала представитель организации Маргарет Харрис, ее цитирует ТАСС.
Она подчеркнула, что в ВОЗ уже поступали сведения о тех, у кого тестирование на наличие коронавирусной инфекции показывало то отсутствие коронавируса, то его наличие.

«Неясно, это проблема с тестированием, или же люди действительно заболевают вторично», — отметила Харрис.

По ее мнению, повторное заражение действительно может происходить, но очень редко. Представитель ВОЗ напомнила, что ученые и медики ведут обширные исследования и изучают антитела в организме переболевших людей.
Так Харрис прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом, которые поступили от медиков Гонконга. Речь шла о мужчине, дважды переболевшем COVID-19.
В российском Минздраве также утверждали, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но такие случаи происходят крайне редко. Это зависит от индивидуальных особенностей: если у переболевшего ослабленный иммунитет, его организм может вырабатывать недостаточное количество антител.
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В мире , Другое , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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