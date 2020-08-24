Актриса Татьяна Острецова обвинила своего коллегу Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах во время съемок, об этом она написала в Facebook 23 августа.

Актриса утверждает, что ее партнер по площадке использовал возможности для того, чтобы трогать ее даже в тех сценах, где это не было предусмотрено сценарием.

«Владимиров Владимир во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать на коленях, якобы успокаивать, этот м***к лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади — он лапал меня за ягодицы», — написала актриса.

В назревающий скандал вмешался актер Михаил Аугуст , прокомментировав пост Острецовой. Артист написал, что она «недотрога» и если ей что-то не нравится, то всегда можно отказаться от съемок и «сидеть дома с мужем». Правда свой комментарий Аугуст позже удалил.

Намерена ли Татьяна Острецова подавать в суд на Владимира Владимирова, она пока не сообщила.