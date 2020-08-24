Житель Минска Никита Маликов на своей странице в Instagram рассказал о наезде автозака на протестующих в Минске в день выборов. По его словам, автомобиль въехал в них со спины, двое мужчин в итоге серьезно пострадали.

«Тогда сбило 3 человек. Тогда я увидел … море крови на проезжей части», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Маликов рассказал TUT.BY, что его автозак зацепил слегка, но один из мужчин зацепился за кабину, потерял сознание и начал «биться в конвульсиях», а другому «раздробило ногу».

Позже, по словам Маликова, у него под ногой взорвалась светошумовая граната, он заработал легкую контузию и разрыв барабанной перепонки.

«Потом по нам стали стрелять очередями. Я словил 5 пуль. Это не больно, если на излете. Правда, только одна из них них была на излете», — рассказал он.

Маликов отметил, что пока полностью не оправился от травм.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших. Задержанные рассказывали, что в отделениях их избивали резиновыми дубинками, заставляли стоять на коленях по несколько часов и петь патриотические песни.