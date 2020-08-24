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Белоруссия в огне. Главное

У сына Лукашенко заметили российское вооружение 

Ura.Ru 51 минуту назад
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — Николай — был экипирован в российский шлем и бронежилет с тремя обоймами к автомату во время полета над Минском. Об этом сообщил telegram-канал «Военный осведомитель».

«Заметить на нем (Николае Лукашенко — прим. ред.) можно шлем «Спартанец» от российской компании 5,45 Design, а также «плитник» с тремя магазинами под АК», — передает telegram-канал.

На фото Николай Лукашенко на борту вертолета Ми-8.
Telegram
Ранее сообщалось, что Николай вместе с отцом пролетели над Минском, чтобы осмотреть город после митингов. 23 августа в столице Белоруссии прошел марш протеста, в котором участвовали более 100 тысяч человек, передает RT. Митингующие подошли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко , Минск
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