У сына Лукашенко заметили российское вооружение 

Александра Лукашенко — Сын президента Белоруссии Николай — был экипирован в российский шлем и бронежилет с тремя обоймами к автомату во время полета над Минском . Об этом сообщил telegram-канал «Военный осведомитель».

«Заметить на нем (Николае Лукашенко — прим. ред.) можно шлем «Спартанец» от российской компании 5,45 Design, а также «плитник» с тремя магазинами под АК», — передает telegram-канал.

На фото Николай Лукашенко на борту вертолета Ми-8.

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Ранее сообщалось, что Николай вместе с отцом пролетели над Минском, чтобы осмотреть город после митингов. 23 августа в столице Белоруссии прошел марш протеста, в котором участвовали более 100 тысяч человек, передает RT. Митингующие подошли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу.